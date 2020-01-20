В ростовском порту запланировали строительство четырех причалов

Построить четыре новых причала в порту Ростова-на-Дону собирается компания «Акватория», заявил руководитель ФГБУ «АМП Азовского моря» Сергей Сафоничев, 17 января сообщает «ПортНьюс». Новые причалы будут построены в районе промзоны Заречная, расположенной на левом берегу Дона.

Терминал сможет обрабатывать зерновые и генеральные грузы. Проектный объем перевалки — 1 млн тонн грузов в год.Начало ввода в эксплуатацию морского терминала намечено на середину 2021 года.

Напомним, в октябре 2019 года стало известно, что в Ростовской области построят крупный зерновой терминал. Проект будет реализовываться в порту Азова. Объем инвестиций в строительство терминала — 2,6 млрд рублей.