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Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ B5

Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ B5

20 января 2020, 17:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B5
Отрасль: Электроэнергетика 

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ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):

B5 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B5.71_Protection, Automation and Control Systems Communication Requirements for Inter-Substation and Wide Area Applications.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC B5 Chairperson: Rannveig Løken, Rannveig.Loken@statnett.no

SC B5 Secretary: Richard ADAMS, richard.adams@ramboll.co.uk

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

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