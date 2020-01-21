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DNV GL внедрит платформу Green Power для мониторинга крупнейшей электростанции в Европе

DNV GL внедрит платформу Green Power для мониторинга крупнейшей электростанции в Европе

21 января 2020, 16:15
Рубрика: За рубежом
Метки: Iberdrola, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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DNV GL займется внедрением цифровой платформы Green Power для мониторинга строящейся солнечной электростанции Nunez De Balboa. Данная электростанция станет крупнейшей в Европе и принадлежит испанскому энергопровайдеру Iberdrola, сообщается на сайте DNV GL.

Новая электростанция, расположенная в городе Бадахос на западе Испании, мощностью 500 МВт сможет генерировать энергию, достаточную для 250 тыс. домохозяйств, что позволит сократить уровень выбросов CO2 на 215 тыс. т ежегодно. Nunez De Balboa будет занимать площадь около 1 тыс. га и позволит создать более 1,2 тыс. рабочих мест в регионе.

Задачу мониторинга Iberdrola планирует решить с помощью цифровой платформы GPM Scada, предоставленной DNV GL. Данное решение позволит управлять каждым блоком электростанции в индивидуальном порядке и отслеживать данные о генерировании солнечной энергии в режиме реального времени.

DNV GL приобрела Green Power Monitor в июне 2016 году, и на сегодняшний день с ее помощью компания управляет почти 30 ГВт солнечной и ветровой энергии в 72 странах.

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Компания: ТАСС

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