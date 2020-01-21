Фонд развития моногородов профинансирует строительство внеплощадочных сетей для будущего оптово-распределительного центра «Елабуга» компании Х5 Retail Group в Республике Татарстан. Сумма выделенных средств составит почти 150 млн рублей. Планируется, что оптово-распределительный центр (ОРЦ) для X5 Retail Group площадью 17164 кв.м на территории города Елабуга будет введен в эксплуатацию во втором квартале 2020 года. Строительство ведет ООО «Ромекс-Кубань». Общий объем инвестиций в проект составит 976,7 млн рублей. При реализации проекта будет создано 269 новых рабочих мест.

При поддержке Фонда развития моногородов для реализации данного инвестпроекта будут построены подъездная автомобильная дорога и внеплощадочные сети: объекты водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Стоимость их строительства составляет 192,4 млн рублей, из которых почти 150 млн рублей – за счет Фонда и 42,4 млн рублей – за счет бюджета Республики Татарстан.

Строительство логистического центра и его инфраструктуры в Елабуге позволит расширить ассортимент и ценовую доступность продуктов питания и товаров первой необходимости для жителей, снизить затраты местных производителей на логистику и организацию поставок товаров и продукции дистрибуторам.

Оптово-распределительный центр будет решать и экономические, и социальные задачи, объединив вокруг себя участников рынка – сырьевиков, производителей готовой продукции, компании, занимающиеся оптовыми экспортно-импортными поставками, предпринимателей сектора грузоперевозок и изготовления упаковки для разного рода товаров.

«Распределительный центр возьмёт на себя функции фасовки, упаковки, маркировки, сертификации, при этом на каждом из этапов цепочки поставок к сотрудничеству будут привлекаться местные трудовые ресурсы, – отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев. – Мы высоко оцениваем коммерческие и социальные перспективы такого рода проектов, они будут способствовать диверсификации экономики моногорода Елабуги, продвижению на рынок продукции местных товаропроизводителей, в том числе компаний малого и среднего предпринимательства».

Напомним, заявка на софинансирование была подписана Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и направлена в Фонд 18 сентября 2019 года. Уполномоченным органом по взаимодействию с Фондом, курировавшим процесс подготовки и подачи заявки, является Министерство экономики Татарстана.

«Инвестиции в строительство распределительного центра имеют стратегическое значение: проект имеет выгодное географическое расположение, это позволит обеспечить транспортную доступность и связанность с соседними регионами, обеспечивать товарами весь Приволжский федеральный округ, – отметила заместитель гендиректора Фонда развития моногородов Ольга Макаева.

Она также напомнила, что помимо Елабуги, меры поддержки Фонда сегодня распространяются и на другие моногорода республики. Благодаря такому сотрудничеству успешно реализуются инфраструктурные проекты в моногородах Набережные Челны, Зеленодольск и Нижнекамск общей стоимостью более 3,3 млрд рублей, в том числе за счет средств Фонда – более 2,4 млрд рублей. Это способствует привлечению инвестиций в их экономику и созданию новых рабочих мест.