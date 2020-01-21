Геннадий Дегтев освобожден от должности руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике "в связи с переходом на новое место работы", соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Уточняется, что распоряжение было подписано 20 января. Как сообщила журналистам пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова, Дегтев назначен генеральным директором особой экономической зоны "Технополис "Москва", и в новой должности будет курировать продвижение проектов российских производителей на российском и международном рынках.

"На новом месте Геннадий Дегтев как эффективный руководитель сумеет сделать многое для развития города и упрочения позиций Москвы на мировом уровне. Управлять такой современной экосистемой как ОЭЗ "Технополис "Москва" - интересная и крайне ответственная задача. Сегодня московская ОЭЗ уже лучшая в России. Но мы ставим перед собой задачу сделать московскую особую экономическую зону лучшей в мире, привлечь сюда мировых лидеров инженерной мысли и производства", - отметила Пенькова.

По словам заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, Геннадий Дегтев "обладает уникальными управленческими компетенциями, позволяющими решать задачи любой сложности".

"Стоит отметить проект по созданию Портала поставщиков - электронной торговой площадки, которая на сегодняшний день работает в 35 российских регионах. Сервисы Московского портала поставщиков не имеют аналогов в мире", - сообщил Ефимов журналистам.

Еще одним распоряжением Собянина на пост нового руководителя департамента Москвы по конкурентной политике назначен Иван Щербаков, который занимал пост замглавы столичного департамента имущества.