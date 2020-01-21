В рамках реализации Программы по обеспечению экологической безопасности в 2019 году в «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» проведен целый комплекс мероприятий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду.

В их число входит замена маслонаполненного оборудования на более экологичное, чтобы исключить вредное воздействие нефтепродуктов при возможном разливе. Так, в 2019 году на объектах Ивэнерго было заменено 9 маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией. Кроме того, на подстанциях филиала вместо 9 масляных выключателей установлены 9 вакуумных, отличающихся пожаро- и взрывобезопасностью, высокой износостойкостью и повышенной степенью надежности.

Установка птицезащитных устройств на ЛЭП – наиболее эффективный способ предупреждения гибели птиц от воздействия электрического тока. Пернатые часто используют опоры линий электропередачи для отдыха и выслеживания добычи. Это приводит к выходу из строя энергооборудования, а для самих пернатых, особенно для крупных птиц, грозит смертельной опасностью. В 2019 году было установлено 30 ПЗУ на воздушных линиях электропередачи 110 кВ. Их элементы изготовлены из полимерных диэлектрических материалов, устойчивых к осадкам, порывам ветра, колебаниям температур и воздействию ультрафиолета, отличаются прочностью и долговечностью.

В 2019 году специалистами Ивэнерго было заменено более 100 км неизолированного провода на самонесущий изолированный. Его применение позволяет существенно сократить площадь вырубки деревьев в охранных зонах линий электропередачи и предотвратить гибель птиц, а также повышает надежность и качество электроснабжения потребителей.

Также в течение всего года на предприятии велся постоянный сбор и сдача на утилизацию отходов производства: использованных ртутных ламп, аккумуляторных батарей, автопокрышек, металлолома и масла. Во время прохождения государственного технического осмотра велась проверка автотранспорта на дымность и содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах.