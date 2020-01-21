Китайская компания Ming Yang Smart Energy (MYSE), специализирующаяся в производстве ветровых турбин, планирует инвестировать $ 1,3 млрд в строительство гибридного энергокомплекса, работающего на базе ВИЭ. Энергокомплекс, суммарная генерирующая мощность которого составит 1,3 ГВт, планируется разместить вблизи г. Тонг Ляо (Tong Liao) в китайской провинции Внутренняя Монголия (Inner Mongolia).

В состав энергокомплекса войдут 1 000 МВт ВЭС и 300 МВт СЭС, которые будут подключены к системе накопления энергии на базе литий-ионных батарей мощностью 320 МВт. Строительство энергокомплекса планируется начать в августе 2020 г., а завершить к концу 2021 г. Внутренняя Монголия обладает самым большим объемом ветровой генерации среди китайских провинций, суммарная мощность которой к концу сентября 2019 г. составила 29 ГВт (т. е. 15% от общей мощности ветровой генерации Китая).

В ноябре 2019 г. китайское правительство приняло решение на 30% сократить субсидирование возобновляемой энергетики – с $ 1,15 млрд. в 2019 г. до $ 807 млн в 2020 г., из которых ≈52% ($ 422 млн) будет направлено на реализацию проектов строительства ветровой генерации, около 47% – солнечной ($ 374 млн) и ≈1% – на проекты строительства генерации на биомассе ($ 10 млн).

Информационно-аналитический ресурс Enerdata