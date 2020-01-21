Энергетики ставропольского филиала «Россети Северный Кавказ» завершают модернизацию оборудования на подстанции 110/35/10/6 кВ «ГНС» в Предгорном районе Ставрополья. От бесперебойной работы этого питающего центра зависит электроснабжение социально значимого объекта - главной насосной станции, обеспечивающей подачу воды в города-курорты Кавминвод и прилегающие к ним населенные пункты.



Специалисты энергокомпании установили на питающем центре «ГНС» выносные трансформаторы тока 110 кВ, смонтировали новые панели защит, современные микропроцессорные устройства релейной защиты взамен устаревших электромеханических релейных устройств, оснастили воздушную линию быстродействующей дифференциально-фазной защитой.



В новом оборудовании, предназначенном для защиты линии, используются быстродействующие микропроцессорные терминалы отечественного производства. Оборудование обладает высокой степенью надежности и позволит сократить сроки и объёмы его технического обслуживания, повысить надёжность релейной защиты и автоматики. Выполненный комплекс работ позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии.

«На модернизацию оборудования питающего центра «ГНС» компания направила более 9 млн рублей. Работы велись в рамках инвестиционной программы, - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Сегодня мощность подстанции 110/35/10/6 кВ «ГНС» составляет 32 МВА. От бесперебойной работы объекта зависит электроснабжение насосной станции ПТП «Кубанские очистные сооружения водоснабжения» и потребителей села Новоблагодарного Предгорного района.