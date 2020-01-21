В России создали тонкие и гибкие аккумуляторы

В Санкт-Петербургском Национальном исследовательском университете Информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) предложили использовать наноматериал на основе оксидов марганца, никеля и кобальта с повышенным содержанием лития для печати электродов. Суспензия с токопроводящей углеродной добавкой и связующим веществом может использоваться в струйном принтере для печати аккумуляторов.

«В современной промышленности удается создавать электроды толщиной в 100 микрометров. Нам удалось снизить этот показатель в 20 раз (до 5 микрометров), что позволит значительно уменьшить размеры батареи, которая состоит из сотен чередующихся слоев электродов, между которыми находится электролит. При этом её удельная ёмкость останется той же», — заявил «Известиям» аспирант лаборатории SCAMT (Solution Chemistry of Advanced Materials and Technologies) ИТМО Денис Колчанов.

Разработка позволит как выпускать компактные аккумуляторы, которые могут изгибаться, что пригодится в будущих гибких смартфонах, а также новые батареи возможно будет использовать в микроэлектронике для космической отрасли и медицинских биоимплантах. Кроме того, если оставить размеры аккумуляторов на прежнем уровне, новая технология позволит существенно увеличить их ёмкость и время работы гаджетов без подзарядки.

Ожидается, что промышленный образец российского гибкого аккумулятора с технологиями струйной печати будет подготовлен через три года.