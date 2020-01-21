В текущем году Белгородэнерго отремонтирует порядка 700 км ЛЭП

«Россети Центр Белгородэнерго» приступил к выполнению программы технического обслуживания и ремонта 2020 года. К предстоящему осенне-зимнему периоду энергетики подготовят 704 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 686 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-10 кВ, от древесной и кустарниковой поросли в пределах охранных зон расчистят 486 га.

По основной сети 35-110 кВ ремонт оборудования запланирован на 163 высоковольтных подстанциях региона, в числе которых ПС 110/10 кВ «Дубовое», обеспечивающая электроснабжение Белгорода и поселка Дубовое; подстанция 110/35/10 кВ «Ровеньки», питающая поселок, близлежащие села и категорийного потребителя - ровеньской маслосырзавод. Ремонты будут проведены на подстанции 110/6 кВ «Строитель», от которой электроэнергию получает город, ряд сел Яковлевского района и предприятие «Брик-Керамика»; в Старооскольском городском округе - на подстанциях 110 кВ «Очистные» и «Архангельское». Первая обеспечивает электроснабжение города, вторая - сел Архангельское, Хорошилово, Дмитриевка и агропромышленного холдинга «ПромАгро».

В ходе работ на подстанционном оборудовании энергетики заменят 13 трансформаторов собственных нужд, 42 ввода 35-110 кВ и более 600 фарфоровых опорных изоляторов на полимерные кремнийорганические, выполнят текущий ремонт силовых трансформаторов, 175 выключателей 6-110 кВ и 153 разъединителя.

В этом году энергетики планируют собственными силами отремонтировать 27 линий электропередачи: заменить 7 опор ВЛ 35 кВ и 4 429 изоляторов, покрасить более 225 тонн металлоконструкций, расчистить 28 га трасс ЛЭП. Наиболее протяженные участки - ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Центральная №1 (60,5 км), ВЛ 110 кВ Черемошное – Долбино (50,4 км), ВЛ 35 кВ Алексеевка - Варваровка с отпайкой на ПС «Алейниково» (40,6 км), ВЛ 110 кВ ГТУ ТЭЦ Луч – Черемошное (40,4 км), ВЛ 35 кВ Чернянка – М. Троица (29,5 км).

Программа технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого комплекса направлена на обеспечение бесперебойной работы энергооборудования в осенне-зимний период. В рамках подготовки к прошлогоднему отопительному периоду филиал 88% программы выполнил собственными силами. В этом году без привлечения подрядных организаций будет сделано 90% от общего объема работ, в частности, весь ремонт линий и подстанций 0,4-10 кВ.