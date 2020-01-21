Минпромторг России, Фонд содействия инновациям, АО «РВК», Российский фонд развития информационных технологий и фонд «Сколково» назвали компании, которые получат гранты на развитие «сквозных» цифровых технологий в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Операторы мер поддержки рассмотрели более 1,3 тыс. заявок. Больше всего обращений поступило в Фонд содействия инновациям: малые предприятия-разработчики направили 822 заявки, 197 из них получат грантовую поддержку. На втором месте по популярности – конкурсы Минпромторга России, который поддерживает промышленные цифровые решения (349 заявок, 79 грантов). В Российский фонд содействия информационных технологий поступило 118 заявок, 13 из них получат гранты на поддержку региональных предприятий. АО «Российская венчурная компания» из 82 заявок отобрало семь лидирующих исследовательских центров и четыре компании-лидера. Фонд «Сколково» рассмотрел 34 заявки, из которых отобрано шесть пилотных проектов по внедрению решений на российский рынок.

«Все пять операторов мер поддержки “сквозных” цифровых технологий подвели итоги конкурсного отбора 2019 года. Мы увидели значительный интерес к предлагаемым инструментам. В 2020 году будут запущены три дополнительные направления – льготный лизинг, льготное кредитование и прямые инвестиции. Надеемся увидеть еще больше участников конкурсов с перспективными масштабируемыми проектами», – прокомментировал замглавы Минкомсвязи России Евгений Кисляков.

Конкурсные отборы проводились по семи «сквозным» цифровым технологиям: искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности, новые производственные технологии, технологии беспроводной связи, системы распределенного реестра, компоненты робототехники и сенсорика, квантовые технологии. Приоритеты развития каждой технологии определены в соответствующих дорожных картах.