В «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» подведены итоги реализации ремонтной кампании 2019 года. Среди ключевых объектов – 113 подстанций класса напряжения 110 киловольт (кВ).

От каждого из этих центров питания зависит электроснабжение крупного населенного пункта или целого муниципального района области. Из самых значимых отремонтированных в 2019 году центров питания можно выделить ПС 110/35/10 кВ «Просница», отвечающую за электроснабжение Кирово-Чепецкого района, и ПС 110/35/10/6 кВ «Слободская», от которой зависит электроснабжение Слободского района.

Кроме того, ремонты проведены на подстанциях 110 кВ «Беляево», «Чижи», «Гостовская», «Полом», «Филиппово», «Кузнецы», «Советск», «Первомайск», «Савали», «Сосновка». Там выполнен капитальный ремонт разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выключателей и шинных мостов, а также текущий ремонт другого подстанционного оборудования.

Другим важным направлением производственной программы филиала стали ремонты трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ. Так, в 2019 году силами Кировэнерго отремонтировано 975 ТП 10/0,4 кВ. В разрезе РЭС (районов электрических сетей) самые большие объемы ремонтов ТП – в Слободском РЭС (отремонтировано 71 ТП), Оричевском РЭС (46 ТП), Нововятском РЭС (45 ТП), Советском РЭС (41 ТП), Уржумском РЭС (40 ТП).

В Кировэнерго подчеркивают, что качественная и своевременная реализация мероприятий ремонтной программы позволяет подготовить электросетевой комплекс региона к надежному функционированию в период нестабильных погодных условий, низких температур и обеспечить надежное электроснабжение потребителей.