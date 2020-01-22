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КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" готовит кадры совместно с образовательными учреждениями

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" начал совместную работу по подготовке квалифицированных рабочих кадров с БПОУ ОО "Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова". В рамках совместной деятельности с техникумом планируется разноплановое взаимодействие, обмен образовательными ресурсами, совместная научно-исследовательская деятельность для подготовки специалистов по профессии Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства.

В декабре прошлого года состоялся первый визит группы студентов техникума на производственные цеха завода. Инженер-технолог Селихова Светлана Викторовна показала учащимся производственные линии предприятия, а также рассказала об основных этапах изготовления кабельно-проводниковой продукции. Ребята проявили живой интерес, так как для большинства это был их первый опыт посещения производственной площадки.

Совместная работа с учебными заведениями необходима для модернизации системы среднего профессионального образования и переориентации ее под нужды ключевых предприятий региона.

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