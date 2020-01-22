Ликвидировать последствия аварий в энергосистеме региона, произошедших по вине стихии, человеческого фактора, любым другим причинам сложно, если сети имеют разных хозяев или вовсе являются бесхозяйными.

Далеко не все энергообъекты области стоят на балансе у «Россети Янтарь» и это важно понимать, в первую очередь, конечным потребителям. Так, на территории Калининградской области только за последнее время выявлено 752 объекта электросетевого хозяйства (18 трансформаторных подстанций, 119 км линий электропередачи), имеющих признаки бесхозяйного электросетевого имущества.

Есть объекты, собственники которых не имеют возможности поддерживать даже нормативное состояние своего электросетевого имущества, не говоря уже о модернизации. Отсюда частые аварии, длительные отключения, непонятный тариф. Словом, на пути от генерации электроэнергии до потребителей остается масса нерешенных вопросов и проблем, повлиять на которые «Россети Янтарь» порой не имеет права. Надо отметить, что работники «Россети Янтарь» неоднократно приходили на помощь потребителям, восстанавливая электроснабжение, нарушенное в результате повреждения электросетевых объектов сторонних собственников, либо являющихся бесхозяйными.

Государство заинтересовано в консолидации электросетевых активов, так как это единственный выход вывести отечественный электросетевой комплекс на качественно новый уровень, реализовать масштабные планы по цифровизации. Решением Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики (протокол от 11.10.2012 № 7) было принято решение о целесообразности консолидации электросетевых активов Калининградской области на базе компании «Россети Янтарь».

«Наша компания ведет планомерную работу по консолидации, - отмечает заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг Алексей Савостин. - Так, в 2019 году было заключено 26 сделок по приобретению объектов электросетевого хозяйства. На балансовый учет «Россети Янтарь» поставлено 70 км линий электропередачи и три трансформаторные подстанции. Специалисты компании проводят работу по консолидации электрических сетей, в том числе принадлежащих садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан Калининградской области, так как для них вопрос электроснабжения стоит остро».

Владельцам участков приходится решать проблемы собственными силами, в частности, за счет увеличения членских взносов. После передачи сетей каждый владелец участка в СНТ платит только за потребленное электричество по государственному тарифу, без необходимости оплаты потерь, а за поддержание электрохозяйства в нормативном состоянии и отключение неплательщиков отвечают профессионалы. Заявки на передачу объектов электросетевого хозяйства могут подавать как физические, так и юридические лица. Это можно сделать в электронном виде – на сайте компании или в любом Центре обслуживания клиентов.

Ознакомиться с порядком оформления сделки и предварительным перечнем документов, необходимых для передачи сетей в собственность «Россети Янтарь», можно на официальном сайте компании www.yantarenergo.ru, в разделе «Потребителям», подраздел «Передача объектов электросетевого хозяйства». За консультацией можно обратиться по телефону 8-800-775-57-48. Консолидация электросетей под управлением группы компаний "Россети" – залог надежного и качественного электроснабжения потребителей Калининградской области!