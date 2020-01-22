На севере Москвы заменят системы электроснабжения в 200 домах

До конца 2020 года на территории Северного административного округа заменят системы электроснабжения более чем в 200 жилых домах. Как сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта Москвы, будет проведена прокладка кабель-каналов, а также лотков, в которые затягиваются силовые кабели с разводкой по межэтажным щиткам.

– В местах общего пользования установят энергосберегающие светильники, оснащенные управлением освещения, заменят вводно-распределительные устройства, смонтируют фотореле (устройство энергосбережения) и выключатели в технических помещениях, – говорится в сообщении.

На вводах в квартиры устанавливается устройство защитного отключения для повышения безопасности жителей, в первую очередь оно защищает от ударов током (автоматическое прерывание цепи в случае превышения тока небаланса заданного значения, возникающего при определенных условиях).