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На севере Москвы заменят системы электроснабжения в 200 домах

На севере Москвы заменят системы электроснабжения в 200 домах

22 января 2020, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖКХ
Отрасль: Электроэнергетика 

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До конца 2020 года на территории Северного административного округа заменят системы электроснабжения более чем в 200 жилых домах. Как сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта Москвы, будет проведена прокладка кабель-каналов, а также лотков, в которые затягиваются силовые кабели с разводкой по межэтажным щиткам.

– В местах общего пользования установят энергосберегающие светильники, оснащенные управлением освещения, заменят вводно-распределительные устройства, смонтируют фотореле (устройство энергосбережения) и выключатели в технических помещениях, – говорится в сообщении.

На вводах в квартиры устанавливается устройство защитного отключения для повышения безопасности жителей, в первую очередь оно защищает от ударов током (автоматическое прерывание цепи в случае превышения тока небаланса заданного значения, возникающего при определенных условиях).

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