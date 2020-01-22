Реконструкция аэропорта Нерюнгри началась в Якутии

В Якутии начались работы по реконструкции аэропорта в городе Нерюнгри. На эти цели из федерального бюджета выделено 7,4 млрд рублей. Подрядчику предстоит построить двухэтажный аэровокзальный комплекс, реконструировать взлетно-посадочную полосу и создать сопутствующую инфраструктуру.

Как информирует пресс-служба регионального правительства, уже идут работы по очистке снега площадок под складирование материалов, прокладке временных кабелей к вахтовому поселку. Проектно-сметную документацию для аэропорта профинансировала угледобывающая компания «Колмар», а подрядчиком стройки выступает ООО «СтройДорСервис».

Закончить объект планируют в 2022 году. Площадь аэровокзала составит девять тыс. кв. метров, он сможет принимать по 300 пассажиров в час. Кроме того, в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры из 32 аэропортов Якутии вошли 16. До 2024 года реконструкции подлежат воздушные гавани в таких населенных пунктах как Олекминск, Нюрба, Мирный, Черский, Жиганск, Хандыга, Белая Гора, Верхневилюйск, Вилюйск, Депутатский, Сангар, Полярный, Усть-Нера, Маган, Якутск и Нерюнгри.