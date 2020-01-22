Компания «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») завершила реконструкцию подстанции 35 кВ «Осиновая Роща», являющейся источником электроснабжения потребителей северной части города, в том числе поселков Осиновая Роща, Юкки и Левашово.

В ходе реконструкции было смонтировано новое оборудование 35 и 6 кВ. Основные элементы объекта были переведены в закрытый тип, за исключением силовых трансформаторов 35/6 кВ и линейных разъединителей 35 кВ, расположенных на открытой части подстанции. В частности, на подстанции были установлены два закрытых распределительных устройства (ЗРУ) – 35 кВ и 6 кВ, а также осуществлен перевод абонентских фидеров 6 кВ со старого ЗРУ 6 кВ на новое.

В рамках реконструкции объекта специалисты произвели замену силовых трансформаторов 35/6 кВ с увеличением их мощности с 20 МВА до 32 МВА. Также были смонтированы шумопоглощающие экраны для минимизации шумового воздействия на окружающую среду.

Отметим, что реконструкция подстанции «Осиновая Роща» проводилась в условиях строгих ограничений (по площади, высоте возводимых конструкций, сносу зеленых насаждений и др.), обусловленных расположением объекта в зоне ландшафтного заповедника. В стесненных условиях на территории объекта были смонтированы блочно-модульные здания – здание релейного щита, здание аккумуляторной батареи, здание дугогасящих реакторов, а также четыре отдельных здания для каждой из секций ЗРУ-6 и ЗРУ-35. Ввиду исторической ценности было сохранено капитальное сооружение подстанции – здание, в котором ранее располагался пульт управления и ЗРУ 6 кВ.

Также на объекте смонтированы три молниеотвода, обновлена система наружного и периметрального освещения, установлены системы видеонаблюдения и сигнализации, заменено ограждение подстанции.

Реконструкция подстанции проводилась в связи со значительным износом оборудования. Проведенные мероприятия – обновление оборудования и увеличение трансформаторной мощности энергоисточника – позволят существенно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей «Россети Ленэнерго» в пос. Осиновая Роща, Юкки и Левашово, а также создать необходимый резерв мощности для подключения новых абонентов.