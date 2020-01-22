«Россети Урал» - «Екатеринбург» (новый бренд АО «ЕЭСК») завершили замену оборудования на подстанции 110/10/10 кВ «Бархотка», расположенную на ул. Данилы Зверева. Благодаря выполненным работам повышена надежность энергоснабжения потребителей Кировского района. От данной подстанции запитаны жилые дома, 5 школ, 6 детских садов, ЦГБ №7, ГБ №10, комбинат «Хороший вкус», трамвайно - троллейбусное управление, теплопункт и др. объекты.

В ходе работ вместо масляных выключателей 110 кВ (2 шт.) и трансформаторов тока 110 кВ (6 шт.) было установлено новое элегазовое оборудование. Работы проводились без отключения потребителей, с переводом нагрузки на резервную схему. После монтажа специалистами «Россети Урал» - «Екатеринбург» велся мониторинг работы выключателей и трансформаторов, который показал, что они функционируют надежно.

Выключатели на подстанциях предназначены для отключения подстанционного оборудования, линий электропередачи при выполнении ремонтных работ или при возникновении коротких замыканий. По сравнению с масляными элегазовые выключатели более надежны и обладают большим коммутационным ресурсом. Не менее значимой является и экономическая составляющая этого проекта. Благодаря особенностям конструкции элегазовых выключателей, обеспечивается простота их обслуживания, позволяющая свести к минимуму объем ремонтных работ и, как следствие, эксплуатационные и ремонтные затраты.

Трансформаторы тока - часть автоматизированной информационно - измерительной системы коммерческого учета электроэнергии. Новые трансформаторы сводят к минимуму количество и сроки периодических проверок, испытаний, ремонтов, а в случае внутреннего повреждения исключают возникновение пожара.

В рамках Плана работ по ремонту и техническому обслуживанию компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» на 2020 год будут отремонтированы 96 выключателей на 20 ключевых энергообъектах Екатеринбурга напряжением 35 кВ и 110 кВ.