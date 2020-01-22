Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов и Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретились с коллективом Минэнерго России.

Топливно-энергетический комплекс на сегодняшний день продолжает вносить значительный вклад в экономику России, отметил Юрий Борисов в ходе встречи.

“Убежден, что грамотно поставленные цели, грамотная организация работы, правильная работа с инвестициями должны обеспечить нам дальнейший рост экономики. ТЭК в этом процессе играет значительную роль, занимая около 25% в ВВП. Весомый вклад в этот процесс может внести синергия отраслей ТЭК и промышленности - чем больше продукции потребляет ТЭК, тем больше это влияет на структурную устойчивость экономики, а также обеспечивает загрузку предприятий”, - добавил Юрий Борисов.