В рамках реализации Программы комплексной модернизации РусГидро на гидроэлектростанциях Каскада Кубанских ГЭС в 2020 году будут введены в эксплуатацию современные комплектные распределительные устройства (КРУЭ) напряжением 110 кВ, а также новые силовые трансформаторы.

Строительство зданий КРУЭ сегодня ведется на Кубанской ГЭС-1, Кубанской ГАЭС, Сенгилеевской ГЭС и Свистухинской ГЭС. Завершено бетонирование фундаментов, возводятся стены и перекрытия зданий, после чего будет смонтировано оборудование КРУЭ и силовые трансформаторы, которые уже доставлены с предприятий-изготовителей. В 2020 году планируется определить подрядные организации для монтажа КРУЭ-110 кВ на Кубанской ГЭС-3 и Егорлыкской ГЭС.

Распределительные устройства обеспечивают связь электростанции с энергосистемой. В отличие от традиционных распределительных устройств открытого типа, КРУЭ очень компактно, защищено от неблагоприятных погодных явлений, пожаробезопасно, почти не требует обслуживания.

Программой комплексной модернизации РусГидро предусмотрена замена отработавших нормативный срок службы распределительных устройств на КРУЭ на восьми станциях Каскада Кубанских ГЭС. Это почти все станции каскада, за исключением введенной в эксплуатацию в 2011 году Егорлыкской ГЭС-2 и Новотроицкой ГЭС, на которой КРУЭ уже было установлено ранее. На всех этих станциях будут смонтированы КРУЭ-110 кВ, а на Кубанских ГЭС-2 и ГЭС-4 - также КРУЭ-330 кВ.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены 61 гидротурбина, 35 генераторов, 57 трансформаторов, 263 высоковольтных выключателя, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 427,5 МВт.