Предприятие работает в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа – рядом с бывшим сахарным заводом Боткиных, памятником архитектуры начала ХХ века.

Анонсированное в прошлом году официальное открытие новой площадки завода шебекинской компании «Телеком Групп» прошло 21 января. Первая очередь обновлённого предприятия разместилась рядом с историческим зданием бывшего сахзавода Боткиных и в будущем займёт и его помещения. Здесь уже выпускают продукцию для телеком-отрасли: серверные шкафы и аксессуары, решения для центров обработки данных, климатические шкафы, а также товары народного потребления: сейфы, шкафы для хранения оружия, стеллажные системы.

В новый завод инвестировали 120 млн рублей, тут создали 107 рабочих мест со средней зарплатой 26 тыс. рублей. Выручка за прошлый год составила 260 млн рублей, региональный бюджет получил 15,9 млн рублей налогов. Работают на предприятии в основном местные – жители Новой Таволжанки, Шебекино и близлежащих сёл: Ржевки, Нежеголи, Вознесеновки, Чураево. Выпускаемая ими продукция реализуется в России, странах СНГ и Европы.

«Окончив техникум и отслужив в армии, три с лишним года назад я устроился на это предприятие, ещё на старую площадку, – рассказал молодой инженер-конструктор Андрей Петрушенко из Ржевки. – Всё устраивает, всё нормально. Вначале был рядовым рабочим на станке, потом продвинулся в карьере, стал инженером».

Молодые специалисты осваивают современное оборудование. Уже заработали компьютеризированные координатно-пробивные станки. Тестируется лазерное и гибочное оборудование, установлена автоматическая линия окраски.

35-летний инженер-конструктор Николай Роганин работает с 2016 года. Сейчас исполняет обязанности инженера – технолога-программиста.

«Фактически открыл новую профессию, – сообщил Николай. – Совмещаю проектирование телекоммуникационных изделий и программирование станков».

В 2019 году «Телеком Групп» получил областную поддержку по «Программе 500/10 000» в форме 5-миллионной субсидии на возмещение части затрат на оборудование. Льготную помощь в размере 8 млн рублей заводу оказал также областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме этого, ещё на 8 млн предоставил поручительство Белгородский гарантийный фонд – для привлечения 21 млн рублей банковского займа.

«Длительное время мощности бывшего Новотаволжанского сахарного завода не использовались, – рассказал на открытии первой очереди предприятия губернатор Евгений Савченко. – Сегодня сюда зашёл ерьёзный инвестор, который имеет чёткий план развития всей площадки, основного корпуса сахарного завода – это историческое здание. Мы обсудили все этапы его освоения. Думаю, что года через два, максимум три, здесь появится один из ведущих технических инновационных центров в Белгородской области, продукция которого ориентирована на хай-тек, телекоммуникационную промышленность. Он ставит перед собой задачу стать в отрасли номером один».

По словам директора «Телеком Групп» Артёма Махонина, в конце 2019-го завод заключил контракты с ведущими операторами связи России из числа «большой четвёрки».

«Россия очень большая, постоянно везде идёт цифровизация, прокладываются сети, реконструируются старые станции, – отметил Манохин. – Каждый год наш завод наращивал мощности примерно на 20 %. За год обрабатываем порядка 20 тыс. тонн металла. И в этом году планируем вырасти ещё на 40 %».

В ближайшем будущем предприятие приступит к освоению территории исторического здания бывшего завода Боткиных. На смену сахарному производству сюда придёт промышленное.

«Мы вдохнём в него новый образ, – пообещал Махонин. – Это здание, которое богато историей. Боткины были очень чтимые люди на территории нашего района. Мы разместим здесь промышленные площадки для производства нашего оборудования».