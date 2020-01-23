АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") в 2020 году инвестирует в модернизацию и развитие производства 1,042 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Михаил Зацепин.

"В наступившем году мы значительно увеличим объем инвестиции в модернизацию и развитие производства. Если в 2019 году эти средства составили почти 280 млн рублей, то в 2020 - 1,042 млрд рублей. Деньги будут направлены на модернизацию добычного комплекса, а также на развитие производства "Янтарного Ювелирпрома", - сказал Зацепин.

По его словам, перед ювелирами стоит задача увеличить и обновить производственную базу, привлечь и обучить новых сотрудников, расширить ассортимент выпускаемой продукции. Эти мероприятия должны будут по итогам 2020 года обеспечить двукратный рост объемов производства "Янтарного Ювелирпрома" по сравнению с предыдущим годом, когда было изготовлено 2 тонны готовой продукции.

В частности, планируется в 1,5-2 раза увеличить количество сотрудников, занятых в производстве ювелирных изделий. "Мы планируем привлечь до 150 новых работников", - пояснил гендиректор Янтарного комбината. На данный момент общая численность сотрудников "Янтарного Ювелирпрома" составляет порядка 200 человек.

Как сообщалось, на побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря на Приморском месторождении ведет только АО "Калининградский янтарный комбинат". В 2019 году добыча составила 450 тонн янтаря.

Фото: © РИА Новости. Михаил Воскресенский