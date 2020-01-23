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Компания "Павлик" планирует построить завод гипохлорита кальция в Саянске

Компания Павлик планирует построить завод гипохлорита кальция в Саянске

23 января 2020, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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Компания «Павлик» планирует построить завод гипохлорита кальция в Саянске, который будет производить хлор и каустик для нужд золоторудного предприятия.

Сейчас администрация города и руководство компании находятся в процессе поиска площадки для строительства. Как сообщает администрация Саянска, для строительства потребуется земельный участок в 6 — 7 га. Мэр города Олег Боровский отметил, что на территории Саянска есть такие участки, а Фонд развития моногородов может выделить деньги для строительства инфраструктуры. Кроме того, для такого производства необходимо большое количество электроэнергии.

Инвестиции в проект составят около 2,5 млрд руб., на заводе смогут работать 150 человек.

АО «Золоторудная Компания ПАВЛИК» в 2007 году приступила к освоению одноимённого золоторудного месторождения в Тенькинском районе Магаданской области. Занимает девятое место в России по объемам добычи золота, в прошлом году предприятие добыло около 7 т драгоценного металла.

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