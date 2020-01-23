В 2019 году специалисты Вологодского филиала «Россети Северо-Запад» смонтировали 2293 светильника в рамках программы «Светлые улицы Вологодчины», которая стартовала по инициативе Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова в 2018 году.

Наибольшее количество фонарей для освещения населенных пунктов в темное время суток установили специалисты производственного отделения (ПО) «Великоустюгские электрические сети» – 1055 штук. Сотрудники ПО «Вологодские электрические сети» смонтировали 583 светильника, а ПО «Кирилловские электрические сети» – 423. Кроме того, персонал ПО «Тотемские электрические сети» установил 205 фонарей и ПО «Череповецкие электрические сети» – 27.