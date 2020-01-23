РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
23 января 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД, ВОЛОГДАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
В 2019 году специалисты Вологодского филиала «Россети Северо-Запад» смонтировали 2293 светильника в рамках программы «Светлые улицы Вологодчины», которая стартовала по инициативе Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова в 2018 году.
Наибольшее количество фонарей для освещения населенных пунктов в темное время суток установили специалисты производственного отделения (ПО) «Великоустюгские электрические сети» – 1055 штук. Сотрудники ПО «Вологодские электрические сети» смонтировали 583 светильника, а ПО «Кирилловские электрические сети» – 423. Кроме того, персонал ПО «Тотемские электрические сети» установил 205 фонарей и ПО «Череповецкие электрические сети» – 27.
«Программа «Светлые улицы», действительно, приносит ощутимую пользу жителям населенных пунктов нашего региона в части освещения улиц, в первую очередь в труднодоступных сельских поселениях и деревнях. В 2020 году продолжим работу по монтажу фонарей уличного освещения», – сказал первый заместитель директора-главный инженер Вологодского филиала «Россети Северо-Запад» Игорь Кайсин.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter