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Осталось последнее рекламное место в блоке о поставщиках в настенной карте "Инвестиционные проекты в электроэнергетике – 2020"

Осталось последнее рекламное место в блоке о поставщиках в настенной карте Инвестиционные проекты в электроэнергетике – 2020

23 января 2020, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: tek-map
Отрасль: Электроэнергетика 

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На настенной карте размещены генерирующие объекты (ТЭС, АЭС, ГЭС и другие) для электроэнергетики с описанием стадий модернизации, мощности, сроков ввода в эксплуатацию и прочих характеристик, а также информация о поставщиках для электроэнергетического комплекса.

Стоимость рекламы:

  • Партнер карты – 1 место, 40 000 руб.
  • Спонсор карты – 2 места, 60 000 руб.
  • Официальный спонсор карты – 1 место, 120 000 руб.

20 февраля в отеле InterContinental состоится презентация карты «Инвестиционные проекты в электроэнергетике». В это же время в Москве состоится конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике», (Инвестэнерго-2020). Все участники конференции получат карту в подарок.

Официальные спонсоры карты получают возможность принять участие в конференции и распространить свои рекламные буклеты бесплатно!

 Карта подходит для украшения приемных и переговорных комнат, кабинетов руководителей. А также будет хорошим подарком для коллег и партнеров.

 Издание поступает в Россети, РусГидро, Росэнергоатом, Интер РАО, ФСК ЕЭС, СО ЕЭС, Газпром энергохолдинг, Юнипро, Энел Россия, Фортум, Квадра, ЕвроСибЭнерго, Сибирская генерирующая компания, а также подразделения Минэнерго, Минпромторга, Ростехнадзора, Главгосэкспертизы, ФАС, профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации.

 Информация о поставщике содержит краткое описание деятельности, логотип, адрес сайта.

Заявки на размещение принимаются до 28 января 2020 года.

Запросить условия размещения информации о поставщике »

Сайт проекта: www.tek-map.ru

Телефоны: +7 (495) 514-44-68, 514-58-56; e-mail: info@tek-map.ru

Рекламодатели карты всегда на виду у заказчиков!

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