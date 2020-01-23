На настенной карте размещены генерирующие объекты (ТЭС, АЭС, ГЭС и другие) для электроэнергетики с описанием стадий модернизации, мощности, сроков ввода в эксплуатацию и прочих характеристик, а также информация о поставщиках для электроэнергетического комплекса.

Стоимость рекламы:

Партнер карты – 1 место, 40 000 руб.

Спонсор карты – 2 места, 60 000 руб.

Официальный спонсор карты – 1 место, 120 000 руб.

20 февраля в отеле InterContinental состоится презентация карты «Инвестиционные проекты в электроэнергетике». В это же время в Москве состоится конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике», (Инвестэнерго-2020). Все участники конференции получат карту в подарок.

Официальные спонсоры карты получают возможность принять участие в конференции и распространить свои рекламные буклеты бесплатно!

Карта подходит для украшения приемных и переговорных комнат, кабинетов руководителей. А также будет хорошим подарком для коллег и партнеров.

Издание поступает в Россети, РусГидро, Росэнергоатом, Интер РАО, ФСК ЕЭС, СО ЕЭС, Газпром энергохолдинг, Юнипро, Энел Россия, Фортум, Квадра, ЕвроСибЭнерго, Сибирская генерирующая компания, а также подразделения Минэнерго, Минпромторга, Ростехнадзора, Главгосэкспертизы, ФАС, профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации.

Информация о поставщике содержит краткое описание деятельности, логотип, адрес сайта.

Заявки на размещение принимаются до 28 января 2020 года.

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Сайт проекта: www.tek-map.ru

Телефоны: +7 (495) 514-44-68, 514-58-56; e-mail: info@tek-map.ru

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