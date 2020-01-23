РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
23 января 2020, 13:15
Рубрика: Компании
Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, РОСАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) выдала в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла (Чукотский автономный округ) первые 10 млн кВт•ч электроэнергии с момента включения в сеть (19 декабря 2019 года).
В настоящее время ПАТЭС обеспечивает 20% потребности Чаун-Билибинского энергоузла. Планируется, что в дальнейшем она в полном объеме обеспечит возрастающие потребности Чукотки в электроэнергии, став надежным источником не только для города Певека, но и для региона в целом.
Директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» Виталий Трутнев отметил:
«В перспективе ПАТЭС обеспечит электроэнергией развитие предприятий по добыче золота, меди и других полезных ископаемых на территории Чукотки. Кроме того, станция станет одним из опорных элементов инфраструктуры Северного морского пути. Ключевой задачей 2020 года является сдача объекта в промышленную эксплуатацию».
Источник: Департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом»
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