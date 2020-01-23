РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
23 января 2020, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТЭК
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики начинают ремонтную кампанию на объектах генерации в Саратове, Энгельсе и Балаково. Объем инвестиций на строительство и реконструкцию сетей и тепло-энергооборудования на 2020 год ожидается на уровне прошлого года (1,7 миллиарда рублей). Кроме того, объем финансирования ремонтов и технического перевооружения оборудования составит порядка 500 миллионов рублей.
Об этом в ходе рабочего визита на Саратовскую ТЭЦ-5 министру промышленности и энергетики области Андрею Архипову рассказал директор саратовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Шудегов.
Стороны также обсудили итоги работы объекта в 2019 году. В частности, на ТЭЦ-5 была произведена замена конвективного пароперегревателя 2,4 ступени котлоагрегата №3. В эти работы было вложено почти 46 миллионов рублей.
По словам Александра Шудегова, в 2019 году выработка электроэнергии на ТЭЦ-5 составила 1297,3 млн кВтч, тепловой энергии - 2030,4 тыс. Гкал. Осенне-зимний период благодаря своевременному проведению ремонтных работ на станции прошел в безаварийном режиме.
Подводя итоги визита, Андрей Архипов отметил особую значимость ТЭЦ-5, которая является крупнейшим объектом саратовского филиала ПАО «Т Плюс», для теплоснабжения г. Саратова.
«На всех ТЭЦ филиала создан запас резервного топлива, превышающий нормативный на 10%. Энергетики заключили договоры с поставщиками на поставку всех видов топлива в объемах, обеспечивающих работу электростанций. Это позволит успешно пройти осенне-зимний период 2019-2020 годов», - подчеркнул министр.
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