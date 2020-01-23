Энергетики начинают ремонтную кампанию на объектах генерации в Саратове, Энгельсе и Балаково. Объем инвестиций на строительство и реконструкцию сетей и тепло-энергооборудования на 2020 год ожидается на уровне прошлого года (1,7 миллиарда рублей). Кроме того, объем финансирования ремонтов и технического перевооружения оборудования составит порядка 500 миллионов рублей.

Об этом в ходе рабочего визита на Саратовскую ТЭЦ-5 министру промышленности и энергетики области Андрею Архипову рассказал директор саратовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Шудегов.

Стороны также обсудили итоги работы объекта в 2019 году. В частности, на ТЭЦ-5 была произведена замена конвективного пароперегревателя 2,4 ступени котлоагрегата №3. В эти работы было вложено почти 46 миллионов рублей.

По словам Александра Шудегова, в 2019 году выработка электроэнергии на ТЭЦ-5 составила 1297,3 млн кВтч, тепловой энергии - 2030,4 тыс. Гкал. Осенне-зимний период благодаря своевременному проведению ремонтных работ на станции прошел в безаварийном режиме.

Подводя итоги визита, Андрей Архипов отметил особую значимость ТЭЦ-5, которая является крупнейшим объектом саратовского филиала ПАО «Т Плюс», для теплоснабжения г. Саратова.