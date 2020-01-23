Строители Национального космического центра в Москве приступили к подготовке котлована, сообщили в мэрии. Как ранее отмечали в Комплексе градостроительной политики и строительства, инвестиции в объект составят порядка 60 млрд рублей.



В качестве подрядчика над Национальным космическим центром работает АО «Мосинжпроект». В данный момент компания готовит котлован под будущее здание, проводит изыскательские работы, работы по заливке фундамента и занимается проектно-сметной документацией.



Одновременно с этим Роскосмос, который выступает заказчиком объекта, и правительство Москвы подбирают резидентов для инновационного научно-производственного кластера, филиала ОЭЗ «Технополис-Москва», который расположится на территории завода им. Хруничева – по соседству с Национальным космическим центром.



Уточняется, что центр должен начать свою работу в 2022 году. Ранее сообщалось, что объект будет готов в 2020-м. На возведение остальных объектов и инфраструктуры на территории завода дают пять-семь лет.



Как сообщалось ранее, госкорпорация совместно с мэрией Москвы, по поручению президента России Владимира Путина, разработала комплексный план развития московской территории Центра Хруничева, ключевым элементом которого станет создание Национального космического центра. На его возведение может понадобиться порядка 60 млрд рублей, из них 25 млрд рублей будет выделено из бюджета Москвы.



Разработкой концепции центра занималось архитектурное бюро UNK project. Согласно его проекту, на участке в 6,9 га на территории завода им. Хруничева появится треугольная башня в 214,5 м, где будет располагаться штаб-квартира Роскосмоса с Центром управления полетами. К башне будет примыкать длинный корпус с исследовательскими лабораториями и офисами. Сквозь здание пройдет центральная галерея, которая будет символизировать ленту времени и рассказывать историю освоения космоса. Кроме непосредственно производственных помещений на территории комплекса организуют несколько общественных пространств – технопарк, музейный центр, дворы с экспозициями под открытым небом.