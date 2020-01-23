Упрдор "Прибайкалье", управляющее в Иркутской области участком федеральной трассы Р-255 "Сибирь", объявило закрытый аукцион по поиску подрядчика для строительства и реконструкции 10 км дороги в Куйтунском районе. Начальная цена контракта 3 млрд 154 млн рублей, сообщается в материалах к аукциону на сайте госзакупок.

"Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности - строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" <…> на участке км 1545 - км 1555, Иркутская область", - указывается в материалах. Срок исполнения контракта - 14 марта 2021 года.

В пресс-службе Упрдор "Прибайкалье" ТАСС уточнили, что часть участка будет реконструирована, часть построена. Заявки на участие в аукционе принимают до 25 февраля, торги состоятся 10 марта.

Протяженность федеральной трассы Р-255 "Сибирь" составляет более 1,8 тыс. км, она проходит по Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областям и Красноярскому краю.