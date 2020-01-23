Размер денежной части премий правительства России в области науки и техники для молодых ученых с 1 января увеличивается с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. Соответствующее постановление правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 31 августа 2019 года.

В целях развития научного потенциала РФ и стимулирования творческой активности молодых ученых с 1 января 2005 года были учреждены семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых ученых, первоначальный размер денежного вознаграждения составлял 500 тыс. рублей каждая. Согласно положению о премиях, они присуждаются за научные исследования, вносящие значительный вклад в развитие естественных и технических наук, а также за разработку и освоение передовой техники, материалов и технологий нового поколения, обеспечивающих повышение темпов и эффективности развития экономики.

В конкурсе работ на соискание премий могут принимать участие молодые научные работники, профессора и преподаватели образовательных учреждений, аспиранты, докторанты, а также специалисты, работающие в различных отраслях экономики страны, как индивидуально, так и в составе авторского коллектива молодых ученых.

Авторский коллектив молодых ученых, выдвигаемый на соискание премии, может состоять не более чем из пяти человек, включая научного руководителя. Возраст соискателей, кроме научного руководителя авторского коллектива молодых ученых, не должен превышать 33 лет на дату выдвижения на соискание премии.

Денежная часть премии распределяется между награждаемыми в равных долях.

Источник: ТАСС