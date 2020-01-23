В Новгородской области будет создана особая экономическая зона

21 января в центре «Мой бизнес» прошла встреча с представителями одной из крупнейших особых экономических зон в Российской Федерации АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (Татарстан). В рамках рабочего совещания коллеги из Татарстана внесли ряд конструктивных предложений по созданию ОЭЗ в Новгородской области.

Отметим, что эта встреча является ответным визитом на посещение представителями правительства Новгородской области ОЭЗ «Алабуга» летом 2019 года с целю получения опыта по созданию особых экономических зон.



Встречу провел заместитель председателя правительства Новгородской области Евгений Богданов, также в совещании приняли участие министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев, директор Агентства развития Новгородской области Александр Дементьев и его заместитель Виктор Быков.



Коллеги из Татарстана накануне провели осмотр земельных участков. Учитывая свой опыт по созданию подобной инфраструктуры, заместитель генерального директора по государственным программам АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Артур Аюпов внес ряд предложений.



Подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Новгородской области и АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» планируется на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля.



Особая экономическая зона в Новгородской области планируется на двяти земельных участках общей площадью 395 га, территориально расположенных в городском округе Великий Новгород, Новгородском муниципальном районе и Чудовском муниципальном районе Новгородской области.



Напомним, что на территории особой экономической зоны действует сниженные ставки по налогу на прибыль, имущества, транспортного налога. Инвесторам предоставляется инженерная и производственная инфраструктура, административное сопровождение в режиме «одного окна», гарантии по безопасности инвестиций. В ОЭЗ работает режим свободной таможенной зоны.