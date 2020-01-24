5-6 февраля 2020 года Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров совершит рабочую поездку в Индию, где примет участие в международной выставке оборонно-промышленного комплекса DefExpo-2020 (г. Лакхнау) и проведет ряд встреч с членами индийского правительства (г. Нью-Дели).

Международная выставка Defexpo India проводится под эгидой министерства обороны Индии и Конфедерации индийской промышленности с периодичностью один раз в два года и является одной из наиболее крупнейших зарубежных выставок оборонной отрасли. Тематика Defexpo India охватывает вооружение для сухопутных войск и военно-морских сил, включая средства ПВО и РЭБ, армейскую авиацию, продукцию двойного назначения.

В Нью-Дели намечены переговоры Дениса Мантурова с министрами экономического блока индийского правительства для обсуждения конкретных российско-индийских проектов и вопросов двустороннего сотрудничества в области торговли, инвестиций и промышленности.