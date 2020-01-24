Группа "Россети" по итогам работы в 2019 году получила около 125 млрд рублей чистой прибыли. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава компании Павел Ливинский.

"У нас по результатам 2019 года прибыль 125 млрд рублей. Мы получили повышение кредитного рейтинга. Снизили долговую нагрузку группы компаний "Россети". И стоимость наших акций, капитализация, на 80 процентов выросла за 2019 год <...> На 2020 год у нас сводная инвестиционная программа - около 290 млрд рублей, учитывает все необходимые потребности в развитии на территории регионов присутствия", - сказал Ливинский.

Официальный представитель "Россетей" пояснил ТАСС, что 125 млрд рублей - это чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В 2018 году компания получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Таким образом, рост составил около 0,24%.

"По прибыли - 125 млрд, это на уровне 2018 года. Выручка, показатель EBITDA, финансовой устойчивости - мы все в рамках бизнес-плана выполнили, даже с увеличением", - уточнил глава электросетевой компании.

Также Ливинский сообщил, что группа в прошлом году выполнила 322 тыс. договоров технического присоединения с суммарной нагрузкой в 14,5 ГВт.

"Могу отметить, что все мероприятия комплексного плана расширения и развития магистральной инфраструктуры выполнены, такие объекты, как энергоснабжение газопровода "Сила Сибири", Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, усиление надежности Московского региона. <…> Основные крупные объекты [на 2020 год] - это ввод подстанции в Мурманске для присоединения новых потребителей города Мурманска, это пять высоковольтных подстанций и полное завершение реконструкции и расширения систем электроснабжения Калининградской области. Это объекты в каждом регионе присутствия, наиболее тяжелые, сложные мероприятия, где у нас сдерживается развитие промышленности", - уточнил он.

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Росимуществу принадлежит 88,04% уставного капитала компании.

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС