Клубный RusCable Review № 27

Рабочая часть пятницы уже подходит концу. Смотрим на часы и ждем свободы. Кто-то планирует поскорее попасть домой к родным и близким, а кто-то собирается выжать из грядущего вечера все соки. Клубы, бары, рестораны. Музыка, огни, адреналин. Вот где отдыхает сердце тех, кто молод душой, а в нашей отрасли таких великое количество. Только дать волю такому сердцу негде. Все серьезные и хмурые вокруг, с коллегами по рынку особо не потанцуешь. «Все-таки, кабельщики не умеют зажигать по-современному», — думают новички в нашей промышленности. И тут они совершенно неправы, ведь новый, взрывной и яркий RusCable CLUB 2020 снова пройдет Сокольниках, теперь под слоганом NEXT GENERATION! Кому как не Елизавете Коробковой, ведущей столь же острого и живого шоу RusCable Review, сделать первый анонс. Смотрите новый выпуск и узнаете подробности!

Вместе с этим: готовимся к выставке Cabex-2020, смотрим Интерстеллар на кабеле от Фариаль, закупаемся в магазине Lapp, мучаемся с кабелями Apple и гнемся, но не рвемся с L-Com и оптоволокном от Prysmian. И это еще не все! Смотрите целиком, чтобы увидеть электрососику и выиграть классный подарок от Compoly на Интерпластике-2020!

А вот и таймкоды!

00:38 - RusCable Club-2020 - https://club.ruscable.ru/ Не пропусти!

03:10 - Завод наномодифицированных полимеров

03:39 - Новый ГОСТ на провода. Пока алюминиевые для ЛЭП

04:12 - Россети спасают детей. Неси учебник ОБЖ!

04:57 - Системы слежения на NVidia Tesla T4

05:27 - LAPP открыл интернет-магазин

06:22 - Sweed Machinery Inc. Дроби медь, малыш!

07:00 - L-Com. Кому кривые разъемы?!

07:39 - Prysmian Group! Гнется, но не ломается!

08:21 - Rosendahl и цветные полоски на кабеле!

09:00 - Фариаль - Интерстеллар / В поисках LAN

11:07 - ABB под водой в Финляндии...

11:53 - Cabex-2020. Выставка кабельной промышленности

13:49 - Apple лишится разъемов?!

14:34 - ЭМ-КАБЕЛЬ обучает менеджеров

14:38 - ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ поставляет на заводы

14:46 - КЗ “Кабэкс” вступил в ЧП

14:52 - COMPOLY участвует в конференциях

15:00 - Ростех все надеется на SSJ

15:07 - ИНВЕСТЭНЕРГО-2020

15:18 - ЭНЕРГОСМИ.РУ обновил дизайн и форматы

15:28 - ГОСТ “Кабели силовые для нестационарной прокладки”

15:35 - Электрофиаско - ЭЛЕКТРОСОСИКА! Тут все верно!

16:05 - Творческий конкурс от COMPOLY. Коньяк Арарат

16:25 - Интерпластика в конце Января!