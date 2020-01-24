Транспортную развязку в Сормове построят к осени 2022 года

Новая транспортная развязка появится в Сормовском районе Нижнего Новгорода к осени 2022 года. Она будет проходить по улицам Циолковского, Кузьмина и Светлоярской от пересечения с улицей Культуры до пересечения с улицей Станиславского. Заявку на предоставление земельного участка под строительство одобрили члены совета по земельным и имущественным отношениям при областном правительстве на заседании в пятницу, 24 января.

Площадь земельного участка под строительство составляет 103 гектара, объем инвестиций — 3 млрд 783 млн 783,8 тысячи рублей. Заказчиком проекта выступает управление автомобильных дорог Нижегородской области. Заявленный срок всех работ — 2 года 8 месяцев.

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области и администрация Нижнего Новгорода проект поддерживают при условии разработки проекта планировки и межевания территории, а также освобождения земельного участка от прав третьих лиц. Остальные ведомства против строительства также не возражают.

Принимается решение считать возможным предоставление земельного участка под строительство автодороги на данной территории при выполнении заявителем двух условия — разработать ППМ и освободить территорию от прав третьих лиц, — заключил председатель совета, министр имущественных и земельных отношений при правительстве Нижегородской области Сергей Баринов.

Напомним, на строительство новой транспортной развязки в Сормове в 2020 году из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей. Софинансирование проекта из областной казны в текущем году составит 393 млн рублей. Общий объем федеральных средств, направляемых на возведение объекта, составит 2,8 миллиарда рублей. В первом квартале 2020 года планируется завершить проектирование и получить заключение госэкспертизы.

Ранее сообщалось, что транспортную развязку в Ольгино построят к ноябрю 2021 года.