Проект по строительству солнечных электростанций планируется реализовать в Дагестане с 2020 по 2025 годы, в рамках первого этапа планируется строительство трех электростанций. Об этом сообщается на странице правительства республики в Instagram.

"Реализацию второго проекта, курируемого Корпорацией развития Дагестана, по строительству солнечных электростанций планируется осуществить в сроки с 2020 по 2025 годы. В рамках первого этапа создания солнечного кластера региона намечено строительство трех солнечных электростанций: Ногайской, Южно-Сухокумской и Кочубейской суммарной мощностью 150 МВт", - говорится в сообщении.

В рамках реализации еще одного проекта - создания Самурского энергокластера - инициатор проекта ООО "ЭкоЭнерджи" намеревается построить на начальном этапе две малые ГЭС суммарной мощностью 41,9 МВт. Порядка 400 местных жителей будут задействованы на стадии строительства, будет создано свыше 50 рабочих мест для эксплуатации и обслуживания объектов первого этапа. Всего планируется создать около 500 высокопроизводительных рабочих мест.

"Сейчас первоочередной задачей является решение земельных вопросов, а также проведение бесед с населением и разъяснение им положительного эффекта. Что касается сроков реализации - до 2024 года, считаю, что строительство можно завершить быстрее", - приводятся слова премьер-министра Дагестана Артема Здунова.

Самурский каскад ГЭС

Первый вице-премьер правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов в ноябре 2019 года в интервью ТАСС сообщал, что на реке Самур на юге Дагестана власти республики планируют реализовать проект каскада малых ГЭС. На первом этапе проекта с объемом инвестиций в 6,6 млрд рублей планируется строительство одной ГЭС с двумя плотинами.

Ранее генеральный директор компании энергосбытовой компании "Электрон" Камал Кимпаев сообщал ТАСС, что компания начнет строить в Дагестане собственные солнечные и ветряные электростанции. Первый проект по строительству солнечной электростанции планируется реализовать в Кизляре в 2020 году. Он уточнял, что весь проект по строительству в республике ветряных и солнечных станций планируется разделить на 22 этапа, а общий объем инвестиций в проект составит около €60 млн.

В 2013 году в Дагестане запустили Каспийскую солнечную электростанцию стоимостью €1,5 млн. Это был первый крупный проект по солнечной энергетике в России. Инвестором строительства Каспийской солнечной электростанции выступила компания "МЭК-Инжиниринг", инженерное сопровождение осуществляли специалисты дагестанского филиала "Русгидро".