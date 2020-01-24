Ассоциация АВОК провела мастер-класс по системам водоснабжения и внутреннего пожаротушения на базе многофункционального плавательного центра Олимпийского комплекса «Лужники».

Группа компаний «Специальные системы и технологии» специализируется на комплексных инженерных решениях для промышленных и инфраструктурных объектов. Помимо основной специализации — компонентов для систем электрообогрева — ассортимент продукции включает гофрированные трубы Stahlmann из нержавеющей стали (ранее IWS) собственного производства, получивших широкое применение в системах отопления, водоснабжения и пожаротушения.

Свои компетенции и опыт по использованию этого технического решения представитель ГК «ССТ» Сергей Николаев, руководитель направления Stahlmann, обсудил с коллегами на профильном мероприятии, организованном ассоциацией «АВОК». Обучающая сессия «Системы водоснабжения и внутреннего пожаротушения. Нормативные требования и практические решения» состоялась в декабре 2019 года и завершилась инженерной экскурсией по комплексу «Лужники». Гости посетили насосную станцию, установку пожарной автоматики и станцию водоподготовки. Напомним, что обновленный Дворец водных видов спорта в Лужниках обогревается решениями ГК «ССТ» .

Мастер-класс посвящался изменениям в нормативной базе и вопросам проектирования водоснабжения и пожаротушения в жилых и общественных зданиях. Эксперты подтвердили, что применение нержавеющих гофрированных труб в качестве гибких подводок к спринклерам является отличным решением при соблюдении требований пожарной системы по температурным показателям и рабочему давлению.

Гофрированная труба Stahlmann получила свое применение на десятках крупных инфраструктурных объектов в России и за ее пределами. В число крупнейших проектов, реализованных с использованием Stahlmann в системах пожаротушения, входит стадион «Лужники», а также стадионы в Самаре, Волгограде и Нижнем Новгороде, башни «Эволюция» и «Восток» комплекса «Москва-Сити».