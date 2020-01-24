В филиале «Россети Центр Воронежэнерго» приступили к реализации программы технического обслуживания и ремонта. В 2020 году энергетикам предстоит отремонтировать свыше 430 трансформаторных подстанции 10-0,4 кВ и почти 2000 километров воздушных линий электропередачи различного уровня напряжения. На эти цели будет направлено более 590 млн. рублей.

Капитальный ремонт линий электропередачи намечен на порядка 70 линиях 35-110 кВ. Наибольший объем работ энергетики выполнят на кабельно-воздушной линии (КВЛ) 110 кВ ТЭЦ-1 - ДСК № 5, а также на воздушных линиях (ВЛ) 110 кВ Нововоронежская АЭС - Бобров, ВЛ 110 кВ Бобров-Бутурлиновка-2 №1 и №2, ВЛ 110 кВ Воронежская-Кировская № 45 и № 46.

Ремонт оборудования запланирован также на более чем 60 подстанциях (ПС) уровня напряжения 35 и 110 кВ. В частности, специалисты Воронежэнерго проведут ремонт оборудования на подстанциях 110 кВ №21 «Восточная», №16 «Юго-Западная», №28 «Тепличная» и №32 в городе Воронеже, что позволит обеспечить надежное и качественное энергоснабжение таких крупных промышленных и социально значимых потребителей, как Механический завод, КБХА, Керамический завод, АО «Воронежская горэлектросеть», Водоканал,

Большое внимание по-прежнему будет уделяться расчистке трасс линий электропередачи (ЛЭП) от древесно-кустарниковой растительности, которая проводится в целях профилактики возникновения аварийных ситуаций. В текущем году специалистам Воронежэнерго предстоит расчистить более 1450 га трасс ЛЭП. На эти цели будет направлено порядка 43 млн. рублей.