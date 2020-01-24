В 2019 году специалисты Тихорецких электрических сетей филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») установили порядка двух тысяч интеллектуальных приборов учета с дистанционной передачей информации в пяти районах края – Тихорецком, Новопокровском, Белоглинском, Павловском и Крыловском. Современные приборы энергетики установили потребителям безвозмездно для уменьшения сверхнормативных потерь в сетях и повышения качества электроэнергии.

Современный «интеллектуальный» счетчик – это фактически мини-компьютер, который не просто считает киловатт-часы, но и имеет несколько дополнительных функций, в том числе учет электроэнергии по нескольким тарифам.

Преимущества для потребителя в том, что он поможет экономить затраты на электроэнергию. Кроме того, «умный» счетчик способен определить короткое замыкание в проводке и отключить электричество в случае возникновения замыкания либо перегрузки. Новые счетчики защитят приборы от перепадов напряжения. Показания снимаются дистанционно, что избавляет потребителей от регулярных визитов инспекторов и контролеров.

Для энергетиков преимущество в том, что современные приборы дистанционно видят любые попытки вмешательства в свою работу, система самостоятельно присылает уведомление не только о факте хищения, но и о способе хищения.

− В первую очередь наши сотрудники автоматизируют те линии, где потери слишком велики. Результат видно уже через пару месяцев: полезный отпуск увеличивается в разы, а потери снижаются до уровня технических, − отмечает директор Тихорецких электросетей Валерий Гондарь. – Наибольшее количество, 924 «умных» прибора учета, в 2019 году установлено в поселках Новопокровский, Степной, Восход, Заречный, Животновод Новопокровского района. За 3 месяца в этих населенных пунктах сверхнормативные потери снизились с 40% до 7 %.

Одновременно с установкой интеллектуальных приборов учета электроэнергии энергетики заменили устаревшие ответвления в домовладения на современный самонесущий изолированный провод более надежный, экологичный и безопасный.

Энергетики напоминают, хищение электроэнергии – правонарушение, влекущее за собой административную и уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы.

Кубаньэнерго призывает добросовестно и в срок оплачивать потребленную электроэнергию, не допускать неучтенного потребления электроэнергии, а при обнаружении подобных фактов сообщать по бесплатному круглосуточному телефону единой горячей линии компании 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный). Анонимность гарантируется.