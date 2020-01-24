Первый замдиректора АО «ЮТЭК – Региональные сети» Виктор Нанака сегодня совместно с главой Октябрьского района Анной Куташовой примет участие в рабочей поездке в поселок Большой Атлым, расположенный в децентрализованной зоне энергоснабжения.

В поселке пройдет совещание, в повестке которого строительство сетевой инфраструктуры для поселка Большой Атлым и перевод здания местной школы с отопления дизелем на электрические котлы.

Напомним, в настоящее время «ЮТЭК-РС» ведет работы по электрификации Большого Атлыма и вывода труднодоступного поселка из децентрализованной зоны энергоснабжения. Бригады компании ведут работы одновременно, прокладывая трассу и линию энергоснабжения навстречу друг другу. Уже проложено 4км трассы от Большого Атлыма в сторону месторождения. Также от ПС подстанции нефтяного месторождения в сторону поселка проложено 4 из 18 км трассы. Строительство сетевой инфраструктуры для Большого Атлыма планируется до конца апреля 2020 года, а ввод в эксплуатацию – после получения всей разрешительной документации.