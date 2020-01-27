Главгосэкспертиза дала "зелёный свет" новому аэропорту в Мирном

Эксперты ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" (Главгосэкспертизы России) рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство нового аэропортового комплекса в административном центре Мирнинского района Республики Саха (Якутии) и выдали положительные заключения. Согласованный проект предусматривает возведение аэровокзала, рассчитанного на обслуживание до 300 пассажиров в час, строительство новой взлётно-посадочной полосы и современной наземной инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования воздушной гавани и её базового перевозчика - авиакомпании "АЛРОСА".

В пресс-релизе, распространённом пресс-службой управления, отмечается, что к настоящему моменту "инфраструктурные объекты "Мирного" практически исчерпали свой эксплуатационный ресурс и не соответствуют требованиям актуальных авиационных правил". Согласно ранее озвученным планам, строительные работы должны начаться уже в этом году и завершиться в 2022 году. Новый аэропорт будет построен в трёх километрах к северо-востоку от действующего.



В рамках реализации проекта, разработанного специалистами государственного института "Ленаэропроект" и одобренного Главгосэкспертизой, в Мирном построят новое здание аэровокзала, рассчитанное на обслуживание 300 пассажиров в час (150 на прилёт и 150 на вылет), привокзальную площадь, грузовой терминал с грузовым двором и отдельным контрольно-пропускным пунктом, топливо-заправочный комплекс мощностью 1500 тонн хранения авиаГСМ, а также ангар с предангарной площадкой для размещения воздушных судов 4 класса и другие объекты. Эта часть проекта будет реализована за счёт средств алмазодобывающей Акционерной компании "АЛРОСА" (ПАО). Возведением нового здания аэропорта займётся специально учреждённое для этого дочернее предприятие - ООО "Аэропорт "Мирный".



Здесь стоит дополнить, что весной прошлого года руководитель проекта по строительству нового аэропорта в Мирном Олег Кочанов рассказывал о планируемом оснащении здания аэровокзала двумя телескопическими траппами с соединительной галереей, благодаря чему можно будет обслуживать пассажиров на прилёт и на вылет одновременно. При этом он пояснял, что такая конфигурация определена особенностью традиционного центрального расписания действующей воздушной гавани, составленного с учётом интенсивности утреннего разлёта и текущей мощности. "В случае увеличения интенсивности движения воздушных судов аэропорт будет регулировать пиковые нагрузки путём оптимизации времени прилёта и вылета воздушных судов", - приводились слова О. Колчанова в пресс-релизе АК "АЛРОСА".



Также проект включает создание новой аэродромной инфраструктуры. За реализацию федеральной части проекта будет отвечать ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". В Главгосэкспертизе напомнили, что проект включён в утверждённый правительством РФ комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В частности, за счёт средств, выделенных из федерального бюджета, в Мирном построят новую искусственную взлётно-посадочную полосу 2860 х 44 метра, оборудованную по требованиям II категории ИКАО, рулёжные дорожки и перрон на 18 мест стоянок воздушных судов разных классов, аварийно-спасательную станцию, объекты электроснабжения, водосточно-дренажной системы, систем связи и управления, а также установят метеорологическое оборудование. Кроме того, аэропорт обеспечат светосигнальным оборудованием, техническими средствами охраны, контроля и управления доступом, объектами транспортной (авиационной) безопасности.



Строительство командно-диспетчерского пункта и объектов управления воздушным движением и радиотехнического обеспечения полётов профинансирует ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (аэродром находится в зоне ответственности филиала предприятия "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири").



Напомним, в марте 2019 года пресс-служба АК "АЛРОСА" сообщала, что общий объём инвестиций в строительство нового аэропортового комплекса оценивается в 21,8 млрд рублей. Там уточняли, что авиакомпания и государство выделят на проект по 10,4 млрд рублей, ещё 1 млрд рублей планируется привлечь из бюджета Госкорпорации по ОрВД.

"Мирный" - запасный аэропорт на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки и Европы в Азию. Внесён в перечень аэродромов национальной опорной аэродромной сети РФ. В настоящий момент аэропорт связан прямыми рейсами с 13 городами, в том числе с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Геленджиком, Екатеринбургом и Новосибирском. Регулярные, чартерные вахтовые и грузовые перевозки из аэропорта в общей сложности выполняют семь авиакомпаний. Базовый аэропорт для авиакомпании "АЛРОСА". По итогам января-ноября 2019 года аэропорт обслужил почти 334,5 тыс. человек.



АК "АЛРОСА" (ПАО) - головная компания одноимённой группы горнорудных алмазодобывающих предприятий, основанная в 1992 году. Один из мировых лидеров в области разведки, добычи и реализации алмазов, производства бриллиантов. "АЛРОСА" добывает 99% алмазов в РФ и 26% в мире. Компания располагает разведанными запасами, достаточными для поддержания текущего уровня добычи в течение не менее 30 лет. Штаб-квартиры АК "АЛРОСА" расположены в Мирном и Москве.



Авиакомпания "АЛРОСА" осуществляет региональные перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы. Авиапредприятие также осуществляет наземное обслуживание в аэропортах "Мирный", "Полярный", "Айхал" и "Ленск". Авиакомпания образована на базе Мирнинского авиапредприятия (МАП), бывшего структурным подразделением АК "АЛРОСА". С 1 января 2013 года авиаперевозчик функционирует как самостоятельное юридическое лицо. Базируется в аэропортах "Мирный" и "Домодедово". В январе-ноябре 2019 года авиакомпания перевезла более 461,8 тыс. пассажиров.