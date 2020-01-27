Распоряжение глава региона дал в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания в понедельник, 27 января 2020 года. Глава региона обозначил главной задачей социально-экономическое развитие области, назвав одним из важных инструментов этого процесса территории опережающего социально-экономического развития – ТОСЭР «Заречный» и «Сердобск», где действуют привлекательные условия для ведения бизнеса.

«С 2020 года в ТОСЭР «Сердобск» расширен перечень разрешённых видов деятельности, благодаря чему в ближайшее время компания «Интэк» сможет реализовать проект предприятия по производству строительных металлических конструкций», - констатировал Иван Белозерцев.

Губернатор поручил министерству экономики сопровождать проект, в максимально сжатые сроки обеспечив компании предоставление статуса резидента территории опережающего развития. В 2020-м году также планируется продолжить развитие инфраструктуры ТОСЭР «Заречный». На эти цели предусмотрено 57 млн. рублей.

«Я требую от администрации города Заречный более активной работы по развитию территории и поиску потенциальных инвесторов, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Глава и администрация должны быть заинтересованы в успешном развитии города и прикладывать для этого максимум усилий».

Особого внимания глава региона потребовал для создания объектов инфраструктуры для размещения производств.

«В 2019 году мы разработали проектно-сметную документацию индустриального парка «Мастер» в Сердобске и промышленного технопарка «Союз» в Пензе. В этом году поручаю приступить к реконструкции объектов. Стоимость работ составит почти 1,3 млрд. рублей, - отметил губернатор. - Особенностью технопарка «Союз» станет его оснащение современным оборудованием общего пользования для производства мебели».

Иван Белозерцев поручил взять процесс реконструкции под строгий контроль, а также внести изменения в региональную правовую базу и предусмотреть возможность представления льготных займов управляющим компаниям индустриальных и технопарков. Он также напомнил, что предприятия, участвующие в реализации национального проекта «Производительность труда» могут получить льготные займы Фонда развития промышленности.

«Министерству промышленности необходимо активнее взаимодействовать с пензенскими предприятиями, чтобы как можно большее их число вошло в проект», - дал поручение губернатор.

Сегодня в реализации нацпроекта «Производительность труда» участвует 21 предприятие пензенского региона, в том числе - «ЦЕСИС НИКИРЭТ», фанерный завод «Власть труда», «СтанкоМашСтрой», «СВАР», «Белинсксельмаш», «Мастер-Пак».