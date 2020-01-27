Охрана окружающей среды – одно из приоритетных направлений деятельности компании «Россети Янтарь», а аист - символ экологического благополучия местности. Зачастую аистиные семьи используют высокие, крепко стоящие опоры воздушных линий электропередачи в качестве платформы для гнезд.

В результате перегнивания веток, из которых свито гнездо, происходит окисление металла проводов воздушных линий, что со временем приводит к уменьшению их прочности и обрыву. Кроме того, аисты нередко страдают при одновременном касании двух проводов воздушных линий.

Чтобы этого избежать, работники «Россети Янтарь» устанавливают на опорах специальные конструкции гнездообразующего типа. Они представляют собой прочные корзины из металлических прутьев и способны выдержать гнезда аистов, вес которых может достигать нескольких сот килограммов.

Сначала гнездо аккуратно снимают на землю, затем монтируют конструкцию и возвращают гнездо на место. Металлическая корзина поднимает дом аистов на определенную высоту, что исключает процесс окисления проводов и возможность попадания птиц под межфазное напряжение.

С устройствами, созданными по заказу компании «Россети Янтарь», птицы будут в безопасной зоне.

«Эти конструкции помогут обеспечить безаварийную эксплуатацию энергообъектов и создать комфортные и безопасные условия для жизни птиц, - отмечают специалисты филиала АО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети».

При выборе мест установки металлических корзин для гнезд, специалисты зафиксировали, что район обслуживания Большаковского РЭС является местом излюбленного гнездования аистов, именно поэтому новые птицезащитные конструкции устанавливаются в поселке Малиновка, Славского района.

Напомним, что первая конструкция была установлена в мае 2019 года на территории Гусевского РЭС, на линиях напряжения 0,4 кВ, в поселке Первомайское.