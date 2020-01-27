Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил, что существующий двухполосный мост устарел и не справляется с потоком машин. По его словам, власти долго лоббировали этот проект на федеральном уровне, поэтому в 2020 году получится начать строительство нового моста.

Федеральный бюджет выделил на новый мост 490 млн рублей, а общий объем финансирования на 2020 год составит 870 млн рублей. За эти деньги выполнят подготовительные работы, установят сваи и переустроят газопровод, сообщили 27 января в пресс-службе администрации Кубани.

Напомним, всего на новые дороги в крае в 2020 году выделили 32,5 млрд рублей. Из них более 27 млрд рублей направят на дороги регионального значения, а 8,2 млрд рублей — на местные.

Строительство нового четырехполосного Яблоновского моста предусматривали еще в генплане Краснодара в 2012 году. Начало работ несколько раз переносили и в итоге к ним не приступили. В марте 2019 года Минтранс России пообещал, что попросит включить в проект федерального бюджета на 2020-2022 годы субсидии для строительства нового моста.

Мэр Краснодара Евгений Первышов сначала не считал строительство моста необходимым. Он объяснял это тем, что мост нужен не жителям Краснодара, а иногородним. Однако в июне 2019 глава краевой столицы изменил свое мнение и признал, что мост все же нужен, но город не может позволить себе такой проект — ради его реализации придется остановить решение всех других задач.

В августе министерство транспорта Кубани объявило тендер на строительство первой очереди первого этапа автомобильной дороги «Южный подъезд к Краснодару от автодороги А146 Краснодар — Верхнебаканский».

Яблоновский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру