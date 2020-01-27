Ростех принял новую стратегию развития Мариинского прииска

Госкорпорация Ростех разработала новую стратегию развития Мариинского прииска, которая направлена на развитие бериллиевой программы, увеличение добычи драгоценных камней и повышение операционной эффективности предприятия до 2025 года.

Реализацией стратегии займется РТ-Капитал, дочернее предприятие Корпорации по работе с непрофильными и проблемными активами.

На первом этапе компания проведет анализ операционной деятельности, завершит процесс вывода прииска из состава Калининградского янтарного комбината. Одновременно будет разрабатываться дорожная карта по созданию производства полного цикла бериллиевого металла, который сегодня активно применяется при производстве.

С учетом новых задач на предприятии запущена процедура смены менеджмента – соответствующее решение принято советом директоров АО «Мариинский прииск».