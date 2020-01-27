Ростех принял новую стратегию развития Мариинского прииска

РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
27 января 2020, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕХ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность
Госкорпорация Ростех разработала новую стратегию развития Мариинского прииска, которая направлена на развитие бериллиевой программы, увеличение добычи драгоценных камней и повышение операционной эффективности предприятия до 2025 года.
Реализацией стратегии займется РТ-Капитал, дочернее предприятие Корпорации по работе с непрофильными и проблемными активами.
На первом этапе компания проведет анализ операционной деятельности, завершит процесс вывода прииска из состава Калининградского янтарного комбината. Одновременно будет разрабатываться дорожная карта по созданию производства полного цикла бериллиевого металла, который сегодня активно применяется при производстве.
С учетом новых задач на предприятии запущена процедура смены менеджмента – соответствующее решение принято советом директоров АО «Мариинский прииск».
«Смена парадигмы развития предприятия связана, в первую очередь, с высоким спросом на редкоземельные металлы, которые активно используются в производстве, в том числе и на бериллиевый металл. Мы понимаем, что спрос на него будет расти в ближайшей и среднесрочной перспективе, поэтому мы сделали ставку на развитие этого направления в России, – отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров. – Смена руководящего состава связана с изменением стратегии развития предприятия и новыми задачами, которые предстоит решать менеджменту. В настоящий момент Ростех определяет, кто возглавит завод на постоянной основе».
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