РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
27 января 2020, 16:45
Рубрика: Компании
Метки: ССТЭНЕРГОМОНТАЖ, ГК ССТ
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника
«ССТэнергомонтаж» провела плановую встречу с проектными институтами, дилерами и компаниями-партнерами. Обсудить вопросы проектирования систем электрообогрева приехали сотрудники электротехнических и теплотехнических специальностей из России и Белоруссии.
В программу встречи входили выступления технических специалистов «ССТэнергомонтаж» и дискуссия по полученным знаниям. Небольшая вводная часть с обзором решений компаний продолжилась основами теории теплотехники и особенностями работы с программными продуктами. Большой блок выступлений был посвящен вопросам проектирования систем электрообогрева трубопроводов и резервуаров на основе саморегулирующихся кабелей, а также расчету систем электрообогрева кровель и открытых площадей.
Также специалисты «ССТэнергомонтаж» представили специальные продукты компании: первую российскую систему по управлению электрообогревом ConTrace, решение по обогреву скважин Stream Tracer™, силовые и монтажные кабели ONEKEYELECTRO, промышленные электронагреватели MASTERWATT.
«Подобные мероприятия позволяют снять часть вопросов и избежать ошибок при выполнении проектов с нашими системами», — комментирует Сергей Малахов, руководитель офиса по работе с проектными институтами, «ССТэнергомонтаж».
После встречи проектные организации и институты могут самостоятельно выполнять расчеты и подбирать необходимое оборудование для систем электрообогрева. Для компании-организатора польза от таких мероприятий — возможность развития партнерских отношений и минимизации ошибок в спецификациях от клиента.
Компания «ССТэнергомонтаж», эксперт в области систем электрообогрева, проводит консультации по техническим вопросам и помогает подобрать оборудование для каждого проекта. Среди заказчиков — ведущие проектные институты, крупнейшие международные EPC-контракторы и операторы нефтегазовых объектов.
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