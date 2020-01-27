«ССТэнергомонтаж» провела плановую встречу с проектными институтами, дилерами и компаниями-партнерами. Обсудить вопросы проектирования систем электрообогрева приехали сотрудники электротехнических и теплотехнических специальностей из России и Белоруссии.

В программу встречи входили выступления технических специалистов «ССТэнергомонтаж» и дискуссия по полученным знаниям. Небольшая вводная часть с обзором решений компаний продолжилась основами теории теплотехники и особенностями работы с программными продуктами. Большой блок выступлений был посвящен вопросам проектирования систем электрообогрева трубопроводов и резервуаров на основе саморегулирующихся кабелей, а также расчету систем электрообогрева кровель и открытых площадей.

Также специалисты «ССТэнергомонтаж» представили специальные продукты компании: первую российскую систему по управлению электрообогревом ConTrace , решение по обогреву скважин Stream Tracer ™ , силовые и монтажные кабели ONEKEYELECTRO , промышленные электронагреватели MASTERWATT .

«Подобные мероприятия позволяют снять часть вопросов и избежать ошибок при выполнении проектов с нашими системами», — комментирует Сергей Малахов, руководитель офиса по работе с проектными институтами, «ССТэнергомонтаж».

После встречи проектные организации и институты могут самостоятельно выполнять расчеты и подбирать необходимое оборудование для систем электрообогрева. Для компании-организатора польза от таких мероприятий — возможность развития партнерских отношений и минимизации ошибок в спецификациях от клиента.

Компания «ССТэнергомонтаж», эксперт в области систем электрообогрева, проводит консультации по техническим вопросам и помогает подобрать оборудование для каждого проекта. Среди заказчиков — ведущие проектные институты, крупнейшие международные EPC-контракторы и операторы нефтегазовых объектов.