В Красноярске ищут подрядчика, который построит поликлинику в микрорайоне Покровский. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Поликлинику возведут возле детского сада № 49 — это квартал между улицами Мартынова, Чернышевского, Караульной и Шевцовой. Здание для нее будет переменной этажности — от 6 до 7 — с отдельно стоящим гаражом.

В поликлинике будет травмпункт и инфекционный блок с отдельными входами. В самой поликлинике кроме терапевтов и узких специалистов будет свой рентген-кабинет и кабинеты УЗИ, отделение профилактики с центром здоровья и краевой межрайонный консультационно-диагностический центр. В нем будут принимать сосудистый хирург, гематолог, ревматолог, эндокринолог, специалист по диабету и другие врачи. Также в новой поликлинике хотят сделать дневной стационар и физиотерапевтическое отделение.

Подрядчика должны выбрать 4 февраля. Начальная стоимость торгов — 923,6 миллиона рублей. Строительство начнется после заключения контракта, а завершиться должно к 30 июля 2022 года.