В Минкомсвязи России состоялось шестое заседание совместной рабочей группы по информационно-коммуникационным технологиям Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Российскую сторону на заседании возглавил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Мамонов, индийскую сторону – секретарь министерства электроники и информационных технологий Республики Индия Аджай Пракаш Сохни.

В ходе встречи участники обсудили возможность реализации совместных проектов в области электронного правительства, сетевой безопасности, сетей связи пятого поколения 5G, подготовки кадров для цифровой экономики. Глава индийской делегации отметил, что Россия и Индия должны объединить усилия для создания продуктов, способных конкурировать на мировом уровне.

По предложению российской стороны Россия и Индия совместно разработают дорожную карту по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий с опорой на выстраивание прямого взаимодействия между бизнес-сообществами двух стран.

В рамках мероприятия состоялось подписание ряда меморандумов - о развитии сотрудничества в сфере применения российских беспилотных технологий в геодезии и картографии, технологии «Умные города» и мониторинге инфраструктурных и сельскохозяйственных объектов между российской компанией ООО «Геоскан» и индийской «Texmaco Defence Systems Pvt. Ltd» (Adventz Group), а также о сотрудничестве между «Softline» и «Texmaco Defence Systems Pvt. Ltd» (Adventz Group).

Также в рамках заседания рабочей группы состоялся круглый стол с участием российских и индийских компаний, в рамках которого прошли обсуждения в формате B2B по четырем секциям: «Сетевая безопасность», «Электронное правительство», «Умные города» и «Телекоммуникации». С российской стороны участие приняли: «Elcomsoft», ООО «Скандерм про», ГК «Геоскан», АО «ИРКОС», ООО «Центр Речевых Технологий», ООО «Брейн Девелопмент», «Credentia», АО «Росэлектроника», «Group-IB», ООО «Т8», ООО «Открытая мобильная платформа», ООО «Иновентика технолоджес», АО «Лаборатория Касперского», ООО «Алгоритмика», НП РУССОФТ, ООО «МЕГАПЬЮТЕР ИНТЕЛЛИДЖЕНС», «Softline», «Инфосекьюрити».