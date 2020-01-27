На Российском инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет 12-14 февраля этого года, Армавир представит ряд проектов, стоимость наиболее значимых из которых составляет почти 13 млрд руб. Одним из проектов является строительство аэровокзального комплекса с объемом инвестиций – 387 млн руб. Расчетный пассажиропоток армавирского аэропорта может составить до 150 тыс. человек в год, объем перевозок грузов на внутренних линиях – до 3 тыс. тонн в год, объем перевозок грузов на международных линиях – до 30 тыс. тонн в год.

В настоящее время в Армавире существует аэропорт местных воздушных линий 4-го класса, который расположен в 6 км севернее города, на западной окраине хутора Красная Поляна. Он способен принимать самолеты типа Ан-2, Ан-28, L-410 и все более легкие воздушные суда, а также вертолеты всех типов. В настоящее время пассажирские перевозки из аэропорта не осуществляются, он используется МУО «Школа юных авиаторов». На аэродроме базируется Армавирский аэроклуб РОСТО. Вблизи Армавира имеется также одноименный военный аэродром.

Помимо строительства аэровокзального комплекса власти Армавира планируют презентовать на РИФ-2020 проект строительства машиностроительного завода по выпуску дорожной техники и производству антигололедной смеси (объем инвестиций - 815 млн руб., проектная мощность - 500 единиц дорожной техники в год, 500 тонн противоголодного материала в год); проект строительство завода по выпуску силикатной глыбы (объем инвестиций – 310 млн руб., проектная мощность - 12 тыс. тонн силикатной глыбы в год); проект строительства ветроэлектростанций (объем инвестиций – 8,9 млрд руб., проектная мощность - до 90 МВт в год); проект строительства солнечных электростанций (объем инвестиций – 2,5 млрд руб., проектная мощность – до 29,4 МВт в год); проект создания активной зоны отдыха на территории Северного микрорайона (объем инвестиций – 62 млн руб.).