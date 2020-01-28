RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
До начала:
12
Дней
13
Часов
04
Минут
Секунд
Участвовать!
 
Инвестиции (проекты)

ГК "Содружество" начала строить курский маслозавод за 12 млрд рублей

ГК Содружество начала строить курский маслозавод за 12 млрд рублей

28 января 2020, 17:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

234 просмотра

ООО «Курскагротерминал» (входит в группу компаний «Содружество») приступило к возведению маслоэкстракционного завода в Касторенском районе с объемом инвестиций в 12,2 млрд рублей, сообщили в администрации Курской области.

Там пояснили, мощность будущего производственного комплекса составит 1 млн тонн переработки в год, из них 700 тыс. тонн соевых бобов. Компания планирует производить 85 тыс. тонн соевого масла, 300 тыс. тонн соевого шрота, 200 тыс. тонн подсолнечного масла и 200 тыс. тонн жмыха.

По словам исполнительного директора компании Владимира Петрука, к осени этого года планируется закончить строительство участка железной дороги и на 70% запустить элеватор. В обладминистрации отметили, что это позволит начать принимать у аграриев сырье урожая 2020 года. На данный момент на участке вблизи поселка Новодворский.

О своих планах построить завод по глубокой переработке масличных культур в Курской области ГК заявила еще в прошлом году. В феврале губернатор региона Роман Старовойт и руководство компании подписали соответствующее соглашение. Инвестиции в проект ранее оценивались в 20 млрд рублей. В 2019-м ГК «Содружество» намеревалась вложить в проект 5 млрд рублей и найти подрядчика для строительства завода, который, к слову, даст области более 400 дополнительных рабочих мест. Регион посулил компании субсидии из госбюджета.

По собственным данным, ГК «Содружество» является одним из крупнейших переработчиков семян масличных культур в СНГ и Европе, имеет собственные производственные комплексы в России, Белоруссии, Бразилии и других странах. Совокупный размер выручки ГК составляет 156 млрд рублей в год.

ООО «Курскагротерминал» зарегистрировано в Курской области в январе прошлого года. По данным Kartoteka.ru, уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности – производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Директором является Павел Зарьков, единственным владельцем – частная компания с ограниченной ответственностью «Балтик лоджистик компани Б. В.», зарегистрированная в Нидерландах.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: abireg.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Немецкая компания построит под Липецком завод по выпуску средств защиты растений
Больше 100 километров дорог отремонтируют в Новосибирской области в 2020 году
В Екатеринбурге состоится закладка первого камня в строительство транспортно-пересадочного узла с автовокзалом, станцией метро и ТЦ

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно