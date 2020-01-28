ООО «Курскагротерминал» (входит в группу компаний «Содружество») приступило к возведению маслоэкстракционного завода в Касторенском районе с объемом инвестиций в 12,2 млрд рублей, сообщили в администрации Курской области.

Там пояснили, мощность будущего производственного комплекса составит 1 млн тонн переработки в год, из них 700 тыс. тонн соевых бобов. Компания планирует производить 85 тыс. тонн соевого масла, 300 тыс. тонн соевого шрота, 200 тыс. тонн подсолнечного масла и 200 тыс. тонн жмыха.

По словам исполнительного директора компании Владимира Петрука, к осени этого года планируется закончить строительство участка железной дороги и на 70% запустить элеватор. В обладминистрации отметили, что это позволит начать принимать у аграриев сырье урожая 2020 года. На данный момент на участке вблизи поселка Новодворский.

О своих планах построить завод по глубокой переработке масличных культур в Курской области ГК заявила еще в прошлом году. В феврале губернатор региона Роман Старовойт и руководство компании подписали соответствующее соглашение. Инвестиции в проект ранее оценивались в 20 млрд рублей. В 2019-м ГК «Содружество» намеревалась вложить в проект 5 млрд рублей и найти подрядчика для строительства завода, который, к слову, даст области более 400 дополнительных рабочих мест. Регион посулил компании субсидии из госбюджета.

По собственным данным, ГК «Содружество» является одним из крупнейших переработчиков семян масличных культур в СНГ и Европе, имеет собственные производственные комплексы в России, Белоруссии, Бразилии и других странах. Совокупный размер выручки ГК составляет 156 млрд рублей в год.

ООО «Курскагротерминал» зарегистрировано в Курской области в январе прошлого года. По данным Kartoteka.ru, уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности – производство нерафинированных растительных масел и их фракций. Директором является Павел Зарьков, единственным владельцем – частная компания с ограниченной ответственностью «Балтик лоджистик компани Б. В.», зарегистрированная в Нидерландах.